O príncipe André negou, através de um comunicado divulgado pelo Palácio de Buckingham, que tenha participado nos alegados crimes sexuais que envolvem o multimilionário Jeffrey Epstein, que foi encontrado morto na sua cela do Metropolitan Correctional Center, em Manhattan, no início do mês.

"O duque de York ficou chocado com os recentes relatos dos supostos crimes de Jeffrey Epstein. Sua Alteza Real lamenta a exploração de qualquer ser humano e a sugestão de que ele toleraria, participaria ou encorajaria qualquer comportamento desse tipo é abominável", pode ler-se no comunicado.

O comunicado surge depois do Daily Mail ter publicado uma fotografia do príncipe André, dentro da casa de Epstein em Manhattan, a dizer adeus a uma mulher. A fotografia terá sido tirada em 2010.

Epstein, de 66 anos, já tinha sido acusado há cerca de uma década de ter levado para a sua mansão em Palm Beach, na Florida, cerca de três dezenas de menores para exploração sexual, bem como para as casas que tem em Nova Iorque, Novo México e numa ilha privada do Caribe. Os delitos foram cometidos entre 2002 e 2005. Foi Alex Acosta, que é o atual responsável pelo Emprego na administração de Donald Trump, quem supervisionou o acordo com Epstein em nome do Departamento da Justiça norte-americano, por ser procurador: em troca de uma admissão de culpa, o multimilionário cumpriu 13 meses de prisão e aceitou ficar inscrito no registo de crimes sexuais.

O multimilionário, que era conhecido pela relação que tinha com o antigo presidente democrata Bill Clinton - que por várias vezes colocou à disposição do amigo o seu avião privado - era também próximo de Donald Trump quando este era empresário e antes de assumir a presidência dos EUA.