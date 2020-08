Um homem de 30 anos causou, durante a madrugada, três acidentes numa autoestrada na zona de Berlim, na Alemanha, avança a imprensa germânica.

O primeiro balanço feito pelas autoridades dá conta de seis feridos, três deles com gravidade. Um dos motociclistas atropelado pelo suspeito teve de ser reanimado no local.

A agência AFP apurou junto das autoridades que os acidentes foram causados de forma intencional pelo suspeito, que será iraquiano, que ameaçou fazer-se explodir.

"Ninguém se aproxime ou morre", gritou o iraquiano ao sair do carro na autoestrada A100, tendo ainda dito "Allah Akbar (Deus é grande)".

No entanto, a caixa encontrada dentro do Opel Astra que o suspeito não tinha vestígios de explosivos.

O porta-voz do procurador de Berlim, Martin Stelner, afirmou que as declarações do suspeito sugeriram "um ato de motivação religiosa".

"Os processos e a nossa investigação sugerem um ataque", afirmou Martin Stelner, ao Tagesspiegel.

A polícia abriu uma investigação e está a averiguar também a hipótese de o suspeito ter distúrbios mentais.