Uma menina de 13 anos foi violada e assassinada por dois homens, na província de indiana de Uttar Pradesh. Os contornos do caso estão a chocar o país.

A jovem tinha desaparecido na sexta-feira à tarde. O alerta para o desaparecimento foi dado pela família, na mesma noite, depois da menina não ter regressado a casa.

O corpo da vítima foi depois encontrado numa plantação de cana-de-açúcar, perto da fronteira indiana com o Nepal.

O pai da jovem contou à imprensa local que os suspeitos arrancaram os olhos à menina e cortaram-lhe a língua. Já a polícia, de acordo com o canal indiano NDTV, contesta estas informações.

De acordo com a polícia indiana, a autópsia revela sinais de violação e estrangulação. No entanto, a teoria das autoridades aponta para que os arranhões perto dos olhos da vítima tenham sido provocados pelas folhas das canas-de-açúcar, normalmente afiadas, no campo onde a menina foi encontrada.

Os suspeitos, entretanto detidos, enfrentam acusações de abusos sexuais e homicídio.

Um dos homens era o dono do campo onde a menina foi descoberta.