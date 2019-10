O líder da Assembleia Nacional da Venezuela (Parlamento), o opositor Juan Guaidó, convocou nesta sexta-feira um protesto nacional para 16 de novembro, com o objetivo de pressionar o Governo do presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

"Hoje convoco todo o mundo, para levantar, mais uma vez, sim, mais uma vez (…) e é por isso que, em 16 de novembro, peço aos professores, enfermeiras, que os estudantes, de todo o lado: vamos todos humildemente para as ruas da Venezuela", afirmou.

Durante um evento no estado de Carabobo (centro), o líder da oposição disse que espera que a data da manifestação seja o "começo de uma revolta popular sem precedentes na Venezuela" e afirmou: "A Venezuela levanta-se, a Venezuela vai às ruas. A Venezuela insiste"

"Somos maioria e vamos mostrá-lo nas ruas, somos maioria e temos o dever de agir pelo nosso povo", disse Guiado.

A crise na Venezuela agravou-se desde janeiro último, quando o presidente do parlamento, Juan Guaidó, jurou publicamente assumir as funções de presidente interino do país, afastar o presidente Nicolás Maduro, promover um governo de transição e realizar eleições livres, democráticas e transparentes no país.