Um avião com 21 pessoas a bordo despenhou-se esta terça-feira no estado norte-americano do Texas. Apesar do acidente, todos os ocupantes da aeronave sobreviveram.

O acidente ocorreu perto de uma zona de campo no aeroporto de Brookshire, deixando apenas uma pessoa ferida. O avião não chegou a levantar voo, tendo-se acidentado ainda durante a descolagem. O modelo MD-87 acabou por abalroar a vedação do aeroporto e incendiou-se, como mostram as imagens associadas ao artigo.

Todas as 21 pessoas a bordo, 18 passageiros e três membros da tripulação, foram retiradas em segurança do aparelho.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes vai agora investigar o caso com o apoio da Administração Federal de Aviação.

O acidente acabou por ter outras repercussões e originou mesmo o corte de eletricidade em mais de 1.800 casas na zona.