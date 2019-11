Um aparatoso acidente com três autocarros na estrada México-Pachuca, perto da cidade de Ecatepec, fez 13 vítimas mortais e dezenas de feridos. Um dos motoristas ao tentar ultrapassar dois autocarros, que estariam a descarregar passageiros, ter-se-á despistado e bateu contra um dos autocarros, tendo este, com a força do embate, batido num outro que estaria parado mais à frente. De acordo com dados da Procuradoria-Geral do Estado do México, entre as vítimas mortais, das quais uma criança de três anos, 11 foram declaradas no local e as outras duas acabaram por morrer no hospital. O excesso de velocidade é uma das causas apontadas para a origem deste acidente. O alerta foi dado por volta das 19:30 (horas locais), na noite de segunda-feira. O trânsito esteve cortado nos dois sentidos tendo sido reabero esta manhã