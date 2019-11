A polícia holandesa localizou esta terça-feira 25 pessoas escondidas num contentor frigorífico numa embarcação que saiu de um porto na Holanda em direção ao Reino Unido, mas teve de retornar após detetada a emergência médica a bordo.

De acordo com a CNN, que sita o porta-voz da polícia holandesa, as pessoas foram descobertas pela tripulação da embarcação em "boas condições", mas com sinais de que estariam num ambiente frio há longas horas. Terão sido descobertos depois de terem feito um buraco no reboque do cargueiro dinamarquês Britannia Seaways.

As autoridades ainda não indicaram as idades ou a nacionalidade das pessoas encontradas, bem como a forma como terão tido acesso à embarcação.

Foram mobilizados para o porto de Vlaardingen equipas de emergência dos bombeiros, da polícia e da Cruz Vermelha.

O motorista da embarcação foi detido e interrogado por possível envolvimento de tráfico de pessoas.

Horas antes, a polícia holandesa indicou ter interceptado um autocarro com 65 migrantes moldavos que entraram escondidos e de forma ilegal na Holanda e que se dirigiam a um centro de refugiados para pedir asilo.