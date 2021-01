Uma forte explosão de gás num edifício no centro de Madrid cuja fachada se desmoronou causou ao início da tarde desta quarta-feira pelo menos três mortos e vários feridos, segundo fonte da polícia espanhola citada pela EFE.

De acordo com a imprensa espanhola, a explosão ocorreu por volta das 15:00 locais e atingiu os três últimos andares de um prédio na Rua de Toledo.

Imagens nas redes sociais mostram o impacto do incidente que forçou a evacuação de um lar de idosos próximo ao local.

