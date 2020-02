Duas pessoas morreram esta quinta-feira na Austrália depois de um comboio com cerca de 160 passageiros ter descarrilado enquanto fazia a ligação entre Sidney e Melbourne, na Austrália.

As autoridades australianas confirmaram que o acidente ocorreu às 7:45 hora local, na cidade de Wallan e que "há dezenas de feridos".

Fotografias divulgadas nas redes sociais mostram várias carruagens fora do trilho e a primeira carruagem virada de lado.

The day got worse. The train crashed. We're fine @TrishBolton3 We'll be there for breakfast 😊 Poor driver is injured though 😣 #Melbourne @abcnews #traincrash pic.twitter.com/k14q2cE53N