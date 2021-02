O ministério da saúde russo registou uma nova vacina contra a covid-19, a CoviVac, a terceira desenvolvida no país, anunciou hoje o primeiro-ministro da Rússia, Mikhail Mishustin.

Quero começar com uma notícia muito boa. Verificámos hoje que a terceira vacina, a CoviVac, produzida pelo Centro Chumakov, foi registada”, referiu o chefe do Governo russo, numa reunião sobre o andamento do processo de vacinação no país.