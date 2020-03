Duas pessoas foram detidas na manhã desta sexta-feira, depois de terem colidido um carro contra o Aeroporto de Barcelona, enquanto entoavam slogans islâmicos.

De acordo com a policia catalã, o incidente aconteceu no Terminal 1 do Aeroporto Internacional El Prat e não provocou feridos.

O porta-voz das autoridades catalãs, Eduard Sallent, avançou, em conferência de impresa, que os dois ocupantes do carro eram albaneses e estariam a gritar slogans islâmicos, acrescentando que "as autoridades não descartam nenhuma teoria sobre os motivos do motorista".

A brigada anti-bombas no local, Tedax, confirmou que não detetou explosivos no carro.