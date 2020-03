O Senado federal do Brasil decretou esta sexta-feira o estado de calamidade pública a nível nacional.

Esta decisão foi tomada através de uma primeira votação não presencial, algo que não acontecia há cem anos no Brasil.

O estado de clamidade pública vai permitir, entre outras medidas, um aumento dos gastos públicos sem que tal viole as metas fiscais do Orçamento do Estado.

O número de mortes causados pelo Covid-19 no Brasil aumentou esta quinta-feira para seis, registando ainda 621 pessoas infetadas, informou o Ministério da Saúde brasileiro.

São Paulo é, até ao momento, o estado brasileiro mais afetado pelo coronavírus, com quatro mortos e 286 casos confirmados. A pandemia tem ainda assolado o Rio de Janeiro que registou esta sexta-feira dois mortos e mais 65 infetados.