/ AM

/ AM

O governador do estado de Nova Iorque decretou a suspensão de todas as atividades não-essenciais e a proibição de todas as reuniões, devido à pandemia de coronavírus, depois de medidas semelhantes terem sido anunciadas na Califórnia.

“Vamos fechar a válvula, porque o ritmo de aumento do número de casos faz prever uma completa sobrecarga do nosso sistema hospitalar”, disse o governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, ao anunciar que os casos de infeção subiram para mais de 7.000.

Cuomo precisou que todos os trabalhadores de atividades não-essenciais devem ficar em casa e que quaisquer reuniões ou concentrações de pessoas nas ruas, em qualquer parte do estado, estão proibidas.

“Só as empresas essenciais funcionarão. As pessoas podem trabalhar a partir de casa […], só as empresas essenciais podem ter trabalhadores nos seus postos”, frisou.

A ordem executiva determina ainda que todos as barbearias, salões de beleza, salões de tatuagem ou piercing, salões de unhas ou depilação e outros serviços de cuidados pessoais em Nova Iorque encerrem obrigatoriamente a partir das 20:00 de sábado.

A ordem também obriga todos os serviços considerados não essenciais a encerrar e operar apenas em teletrabalho. Os restantes serviços que se podem manter abertos não deverão ter mais do que 25% dos empregados presentes no espaço de trabalho.

As exceções são para os serviços de comunicação e media, serviços postais, armazenamento, mercearias e produção de alimentos, farmácias, prestadores de serviços de saúde, serviços públicos, bancos e instituições financeiras relacionadas.

Anteriormente, o governador tinha assinado uma lei para garantir proteção no emprego e pagamentos aos nova-iorquinos que foram colocados em quarentena como resultado do novo coronavírus.

As escolas de Nova Iorque encerraram a partir de 18 de março.

Todos os casinos, ginásios ou teatros já foram encerrados e os bares ou restaurantes podem servir apenas em modo “take out”.

Nova Iorque conta 40% dos casos nos EUA

O Estado de Nova Iorque ultrapassa 7.100 casos confirmados de coronavírus, cerca de 40% do número total nos Estados Unidos, anunciou o governador Andrew Cuomo, atualizando para 35 o número de mortos no estado.

O anúncio acrescenta que a cidade de Nova Iorque tem 4.408 casos do total de 7.102.

“O nosso número de testes per capita é maior do que na China ou Coreia do Sul”, declarou o governador, informando que na última noite foram realizados mais de 10.000 testes.

Andrew Cuomo explicou que o número é muito maior do que nos outros Estados americanos mais afetados, Washington ou Califórnia, que contam mais de mil casos, porque Nova Iorque pode estar a realizar testes “em números múltiplos” de outras regiões.

Os testes são gratuitos para os residentes do Estado, desde que venham com orientação de um profissional de saúde.

Segundo a Universidade de Johns Hopkins, os Estados Unidos registam 14.250 casos de infeção, 250 dos quais mortais.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 250 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 10.400 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 89.000 recuperaram da doença.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 182 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a tornar-se hoje o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 3.405 mortos em 41.035 casos.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 1.020, mais 235 do que na quinta-feira.

O número de mortos no país subiu para seis.