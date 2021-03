Metade dos adultos do Reino Unido já foram vacinados contra a covid-19, anunciou o ministro britânico da saúde, neste sábado.

Nas últimas 24 horas foram "vacinadas mais pessoas do que em qualquer outro dia" desde o início do programa de vacinação.

Estou muito satisfeito por poder dizer que já vacinámos metade dos adultos no Reino Unido", afirmou Matt Hancock, neste sábado, num vídeo publicado na rede social Twitter.

O governante diz que se trata de "um enorme sucesso", agradecendo a todos os envolvidos no processo, "incluindo os vacinados".

É muito importante, porque esta vacina é a nossa saída da pandemia", reiterou, apelando à continuidade do empenho dos britânicos.

Matt Hancock sublinhou, ainda, que "o programa de vacinação do Reino Unido é uma história de sucesso, que se deve ao muito trabalho de muitas, muitas pessoas".

Não é um trabalho fácil, mas estamos a fazer conquistas enormes", concluiu.

De acordo com a última atualização do governo britânico, com data de sexta-feira, foram já vacinadas mais de 26 milhões de pessoas, mais de dois milhões com a segunda dose da vacina contra a covid-19.