Um alegado caçador furtivo morreu no fim de semana no Kruger Park, da África do Sul, pisado por uma manada de elefantes. O homem estava com dois cúmplices.

De acordo com o comunicado do parque, "a pessoa morta e os seus cúmplices estavam a fugir dos guardas-florestais quando encontraram uma manada de elefantes reprodutores".

Os guardas suspeitam que o trio se preparava para caçar rinocerontes naquele parque natural.

Um dos homens foi capturado e alvejado, mas um deles ainda está em fuga. Já o corpo do homem "espezinhado" foi descoberto no domingo de manhã.

Os guardas descobriram um dos homens gravemente espezinhado e lamentavelmente acabou por sucumbir aos ferimentos", realçou ainda o parque.

A polícia encontrou uma espingarda e abriu uma investigação ao caso.

A África do Sul, lar de quase 80% da população mundial de rinocerontes, viu o número de animais mortos diminuir pelo sexto ano consecutivo.