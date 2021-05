O Gabinete de Segurança de Israel aprovou esta quinta-feira um acordo para chegar a tréguas com o Hamas na Faixa de Gaza, onze dias depois do início dos confrontos que já fizeram mais de 200 mortos.

O acordo, já confirmado pelo Hamas, começa esta sexta-feira às 02:00 locais (00:00 em Lisboa). A notícia foi inicialmente avançada pela imprensa israelita, que citava uma decisão aprovada pelo governo israelita.

Pouco depois, as agências internacionais davam conta de que o Hamas confirmava "tréguas" entre as partes. Mais tarde, a agência France-Presse citava um comunicado oficial do grupo islâmico, que referia um acordo para cessar-fogo.

O Gabinete de Segurança de Israel votou favoravelmente a tréguas "mútuas e incondicionais", que foram propostas pelo Egito, que está a mediar o conflito.

O anúncio do cessar-fogo era esperado, uma vez que Telavive e o Hamas já tinham anunciado a intenção de chegar a este acordo, apesar dos bombardeamentos na Faixa de Gaza que continuaram durante esta quinta-feira e que motivaram uma resposta, novamente, com recurso a foguetes a partir do território palestiniano.

Este anúncio surge depois da comunidade internacional ter apelado ao fim dos confrontos, nomeadamente através do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.