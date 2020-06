Várias pessoas terão sido esfaqueadas em Reading, sul de Inglaterra, este sábado, de acordo com a imprensa britância.

De acordo com a BBC, pelo menos duas pessoas foram transportadas para o hospital.

A polícia confirmou no Twitter que se deslocou para um "incidente" no parque Forbury Gardens, em Reading, e que um homem foi detido no local. As autoridades também confirmaram que há feridos e que estes foram transportados para o hospital, sem especificar o número de vítimas.

Police attended at around 7pm along with other emergency services.

Officers arrested a man at the scene who is now in police custody. — Thames Valley Police (@ThamesVP) June 20, 2020

A number of people sustained injuries and were taken to hospital.



A police cordon is in place in Forbury Gardens as officers investigate.



We are asking the public to avoid the area at this time. — Thames Valley Police (@ThamesVP) June 20, 2020

Imagens partilhadas nas redes sociais mostram o aparato no local.

O responsável pelas autoridades locais, Jason Brock, afirmou que a polícia está a lidar com um "incidente grave" e pediu às pessoas que evitem o centro da cidade.

A ministro do Interior britânica, Priti Patel mostrou-se muito preocupada com os relatos que chegam do local.

Deeply concerned to hear reports of an incident in Reading.

My thoughts are with everyone involved, including police and emergency responders at the scene. — Priti Patel (@pritipatel) June 20, 2020

De acordo com a Sky News, o incidente aconteceu no mesmo local onde decorreu, horas antes, um protesto do movimento contra o racismo "Black Lives Matter". Os organizadores da manifestação já disseram nas redes sociais que o incidente não está relacionado com a iniciativa.