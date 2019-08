O ministro italiano dos Transportes agradeceu esta terça-feira a Espanha o envio de um navio militar para transportar os migrantes do “Open Arms” até Palma de Maiorca e disse esperar que a organização seja impedida de continuar a operar.

Graças à nossa interlocução dos últimos dias, Espanha anunciou o envio de um navio militar para transportar os migrantes do ‘Open Arms’ para a costa ibérica. Boas notícias”, afirmou Danilo Toninelli em comunicado hoje divulgado.

Finalmente, a situação até agora insustentável do navio da organização não governamental (espanhola) vai ter uma solução que protege as pessoas a bordo há 19 dias, e que não deixa o problema apenas para a Itália”, acrescentou.

“Espero que Espanha responda ao nosso apelo e se comprometa a fechar a ONG ‘Open Arms’, através dos meios e métodos que julgar mais adequados”, insistiu o ministro italiano.

Danilo Toninelli, que pertence ao Movimento 5 Estrelas, reagia à decisão de Madrid de enviar o navio da Marinha espanhola “Audaz” para Lampedusa a fim de transportar os migrantes para Maiorca.

A travessia durará cerca de três dias, conforme relatado pelo Governo espanhol, e médicos e psicólogos viajarão no “Audaz” para cuidar dos cem migrantes que ainda estão no navio.

O governo regional das Baleares já está, entretanto, a trabalhar na logística para receber os cerca de 100 migrantes, que podem chegar ao porto de Palma domingo à tarde ou na segunda-feira, segundo as estimativas daquele executivo.

Fontes do governo das Ilhas Baleares admitiram à agência de notícias espanhola Efe que o Ministério de Assuntos Sociais já está a analisar edifícios em Palma ou na ilha de Maiorca onde podem ser instalados os migrantes.

Os responsáveis por esta operação - governo regional das Baleares, delegação do Governo espanhol nas Ilhas Baleares e Cruz Vermelha - será realizada na quarta-feira de manhã para discutir a situação e as necessidades destes migrantes.

De acordo com um comunicado enviado à Lusa pela embaixada espanhola em Portugal, o navio “Audaz” irá partir de Cádis, às 17:00 (16:00 em Lisboa), em direção à ilha italiana de Lampedusa, onde deverá chegar daqui a três dias.

O Governo [espanhol] considera que esta é a opção mais adequada para resolver, ainda esta semana, esta emergência humanitária”, refere a embaixada no comunicado.

O navio humanitário “Open Arms” resgatou, em 01 de agosto, 134 pessoas do mar Mediterrâneo ao largo da Líbia, mas os dois países mais próximos, Itália e Malta, recusaram-lhe o acesso aos seus portos.

Duas semanas depois, a organização não-governamental espanhola que opera o navio, a Proativa Open Arms, avisou que a situação estava “fora de controlo”, num vídeo gravado numa lancha frente ao navio.

No sábado, o ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, autorizou o desembarque de 29 menores a bordo do navio, e, no dia seguinte, o Governo espanhol propôs receber o navio em Algeciras face à "inconcebível” recusa de Itália em autorizar o desembarque.

No entanto, a “Open Arms” declinou a oferta, tendo uma porta-voz explicado ser impossível viajar até Algeciras dada a “situação insustentável” a bordo.