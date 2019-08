O primeiro-ministro italiano acaba de anunciar, no parlamento, que vai apresentar a demissão, logo que termine o debate da moção de censura, que foi apresentada pelo vice Matteo Salvini.

Giuseppe Conte disse que formalizará a decisão junto do presidente Sergio Mattarella.

A demissão do chefe do Governo abre assim caminho à realização de eleições antecipadas, como pedia Matteo Salvini, a quem Conte chamou de "irresponsável".

O primeiro-ministro acusa o líder da Liga (extrema-direita) de ter "olhado exclusivamente aos interesses pessoais e do seu partido” ao pôr fim à coligação de governo em Itália.

Vou ouvir todas as intervenções e depois irei ao Quirinale para me demitir”, disse Conte num discurso solene no senado, referindo-se ao palácio presidencial.