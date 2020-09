Os britânicos que não respeitarem o autoconfinamento em caso de infeção pelo novo coronavírus estão sujeitos a uma multa que pode chegar às 10 mil libras (cerca de onze mil euros), anunciou no sábado o governo do Reino Unido.

O primeiro-ministro, Boris Johnson, que afirmou esta semana que o Reino Unido enfrenta a segunda vaga de covid-19, apresentou no sábado novas restrições para os habitantes das regiões do norte, noroeste e centro de Inglaterra, zonas particularmente afetadas pela doença.

Entre estas medidas, o governo decretou uma obrigação legal de autoconfinamento a partir de 28 de setembro, para pessoas que tenham testado positivo para o novo coronavírus ou a quem o serviço nacional de saúde (NHS, na sigla em inglês) ordenar que o faça.

A melhor maneira de combater o vírus é que cada um siga as regras e que as pessoas em risco de transmitir a doença se isolem. Ninguém deve subestimar a importância destas medidas, estas novas regras significam que vocês têm a obrigação legal de as aplicar, quer estejam infetados ou o NHS vos mande”, defende Boris Johnson, num comunicado divulgado no sábado e citado pela Agência France Presse.

O Reino Unido pede às pessoas que testem positivo que se isolem por dez dias, enquanto os que vivem com alguém que tenha testado positivo ou apresente sintomas devem autoconfinar-se durante 14 dias.

Caso as regras não sejam respeitadas, as multas vão das mil libras (1.090 euros) às dez mil libras (10.900 euros).

Para encorajar o cumprimento das regras, as pessoas com rendimentos baixos poderão receber uma ajuda de 500 libras (545 euros), caso não tenham a possibilidade de recorrerem ao teletrabalho no período de quarentena.

Vemos uma repetição em França, em Espanha, em toda a Europa. É absolutamente inevitável, creio, que acabemos a ver isso neste país”, sublinhou Boris Johnson.

Embora as novas restrições tenham sido decididas esta semana, o primeiro-ministro britânico mostrou relutância em impor um novo confinamento total no país.

No sábado, manifestantes antivacina e anticonfinamento envolveram-se em confrontos com a polícia, em Trafalgar Square, no centro de Londres, tendo 32 pessoas sido detidas.

Com mais de 4.400 novos casos registados no sábado, o Reino Unido conta agora 390.358 infeções pelo novo coronavírus e subiu para 41.759 mortes, num dia em que 27 pessoas morreram num espaço de 28 dias depois de terem testado positivo para a covid-19.

De acordo com os dados avançados na sexta-feira, a direção-geral de Saúde de Inglaterra estima que o índice de transmissibilidade efetivo (Rt) se encontre entre 1,1 e 1,4, acima do nível máximo de 1 considerado seguro.