O ativista anticorrupção russo Alexei Navalny,, venceu o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento 2021, anunciou, esta quarta-feira, o Parlamento Europeu.

O Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento, nomeado em honra do físico e dissidente político soviético Andrei Sakharov, é atribuído anualmente pelo Parlamento Europeu, juntamente com um prémio no valor de 50 mil euros.

Numa publicação no Twitter, o Parlamento Europeu anunciou o vencedor do prémio, apelando ainda "ao Sr. Putin" que liberte Alexei Navalny.

🚨#BREAKING🚨



Russian Opposition leader @Navalny is the laureate of the 2021 #SakharovPrize for Freedom of Thought.



Mr. Putin, free Alexei #Navalny. Europe calls for his - and all other political prisoners’ - freedom.#freenavalny pic.twitter.com/txf46QNV4k