O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou esta segunda-deira que a pandemia Covid-19 é 10 vezes mais mortal do que a pandemia de gripe de 2009 (Gripe A) e pediu precaução aos países que querem aliviar restrições.

Sabemos que a Covid-19 se espalha rapidamente e que é mortal, 10 vezes mais mortal do que a gripe de 2009”, alertou numa conferência de imprensa online a partir da sede da organização, em Genebra.

Numa intervenção em que não falou de números nem dramatizou a pandemia, o responsável também não se mostrou contra o alivio de restrições que alguns países já anunciaram, e disse mesmo que a OMS publica na terça-feira uma atualização da estratégia de luta contra o novo coronavírus, que inclui os critérios que devem ser considerados pelos países que admitem amenizar as restrições.

As restrições só devem ser levantadas quando a transmissão do vírus estiver controlada, o que pressupõe que o sistema nacional de saúde de cada país tenha capacidade de detetar, testar, isolar e tratar novos casos, que os riscos de contágio estejam minimizados, e que sejam implementadas medidas preventivas nos locais de trabalho, escolas, e outros locais com concentração de pessoas.

Tedros Adhanom Ghebreyesus acrescentou ainda que os riscos de importação do vírus estejam controlados e que a população esteja empenhada e sensibilizada para as novas normas.

Lembrando que, enquanto muitos países estão a considerar aliviar as restrições impostas pela pandemia, há outros a admitir introduzir restrições. O responsável disse que, nos dois casos, as decisões devem ser tomadas tendo em conta a proteção da saúde e de acordo com o que já se sabe sobre o novo coronavírus.

Além da letalidade o vírus espalha-se muito rapidamente, especialmente em locais com grande concentração de pessoas, como em lares, havendo países onde os casos dobram a cada três ou quatro dias, disse o responsável, alertando que a doença “desacelera muito mais devagar”, pelo que as medidas de alivio de restrições devem ser lentas e “não todas de uma vez”.

Tedros Adhanom Ghebreyesus disse entender que medidas restritivas como as que tomaram muitos países (como o confinamento) não são possíveis em alguns países pobres, seja de África, da Ásia ou da América Latina, onde uma franja da população não pode sobreviver ficando em casa.

Mesmo o encerramento das escolas, que priva 1,4 mil milhões de crianças de ir às aulas, priva também muitas crianças da sua principal fonte de alimentação (nas escolas), alertou, apelando ainda aos países para não se esquecerem da questão dos direitos humanos na implementação de medidas de confinamento.

Com base no que se sabe do novo vírus o diretor-geral salientou que só com uma vacina “segura e eficaz” é que é possível interromper definitivamente a transmissão da covid-19, porque até lá o risco de ressurgimento da doença vai continuar.

A OMS anunciou também que está a testar três vacinas para combater o novo coronavírus.

Em Portugal, segundo o último balanço feito pela Direção-Geral da Saúde, registam-se 535 mortos, mais 31 do que no domingo (+6,2%), e 16.934 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 349 (+2,1%).

Dos infetados, 1.187 estão internados, 188 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 277 doentes que já recuperaram.