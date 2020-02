Um paciente infetado com coronavírus morreu, esta sexta-feira, no norte de Itália, avança a agência Ansa que cita o governador italiano Luca Zaia.

De acordo com a mesma fonte, a vítima mortal era um homem de 78 anos, pedreiro reformado, e que estava hospitalizado há cerca de dez dias, por patologias anteriores, no hospital de Schiavonia (Pádua). Era o 17.º caso de coronavírus confirmado no país e com o qual centenas de pessoas tiveram contacto direto.

A primeira morte em Itália acontece no mesmo dia em que o país anunciou o fecho de espaços públicos em 10 cidades pelo aumento de casos de coronavírus.

Na Lombardia, no norte de Itália, há 16 pessoas contaminadas na região e outras 250 estão em observação, a maioria das quais são enfermeiros, médicos e outras pessoas que estiveram em contacto com os infetados.

Como medida de precaução, o Ministério da Saúde italiano decretou o encerramento de bares, escolas e outros locais públicos em pelo menos nove cidades da Lombardia e uma na zona de Veneto.

Desde que foi detetado no final do ano passado, na China, o coronavírus Covid-19 provocou 2.250 mortos e infetou mais de 76 mil pessoas a nível mundial.

A maioria dos casos ocorreu na China, em particular na província de Hubei, no centro do país, a mais afetada pela epidemia.

Além de 2.236 mortos na China continental, morreram quatro pessoas no Irão, três no Japão, duas na região chinesa de Hong Kong, duas na Coreia do Sul, uma nas Filipinas, uma em França e uma em Taiwan.

As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.