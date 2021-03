O Reino Unido não quer os seus cidadãos a viajar pela Europa durante o verão devido à ameaça de importação de novas variantes do SARS-Cov-2, que possam colocar em risco o programa de vacinação.

Esta posição foi manifestada neste domingo pelo ministro da Defesa Ben Wallace, numa altura em que vários países registam aumento de casos e outros, como a França, voltaram a confinar.

Não podemos ser surdos e cegos sobre o que se passa fora do Reino Unido. Se olharmos para a Europa, as infeções estão a aumentar", afirmou o governante, neste domingo, depois de questionado pela Sky News sobre a possibilidade dos britânicos saírem do país durante o verão.