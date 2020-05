As autoridades de saúde espanholas anunciaram, nesta quinta-feira, mais 48 mortes por Covid-19, número diário que não inclui os dados da região da Catalunha, a segunda mais afetada do país, a seguir a Madrid.

Na quarta-feira, pelo menos 40 dos 95 óbitos anunciados registaram-se na Catalunha.

Nas últimas 24 horas registaram-se, ainda, 344 novos casos da doença, contabilização que também não incluiu aquela região autónoma, devido a "problemas de validação", justificaram as autoridades.

A Catalunha é a segunda região de Espanha com mais mortos e infetados - 5.956 e 57.564, respetivamente. Madrid é, desde o início do surto no país, a comunidade mais afetada, com 8.863 mortes e 71.595 casos positivos.

Segundo as contas feitas com os dados disponibilizados, a Covid-19 já causou perto de 28.000 mortos em Espanha (27.940) e mais de 233.000 infetados (233.037).

Esta quinta-feira entrou em vigor o uso obrigatório de máscara em lugares públicos por maiores de seis anos, sempre que não seja possível manter uma distância de dois metros de terceiros.