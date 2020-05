Itália registou, nas últimas 24 horas, mais 156 mortes por Covid-19, elevando o total para 32.486, anunciou a proteção civil, no balanço desta quinta-feira.

Já o número de infetados, desde o início do surto no país, subiu para 228.006, depois de registados 642 novos casos, metade dos quais ocorreram na região da Lombardia, a mais afetada no país.

No entanto, os casos ativos baixaram para 60.960, menos 1.792 que no dia anterior. Em nove regiões não foi contabilizado qualquer novo caso.

Permanecem hospitalizados 9.269 doentes, menos 355 que na véspera, e há mais de 50.000 pessoas em recuperação domiciliária.

Relativamente a quarta-feira, há mais 2.278 doentes recuperados. São já 134.560.