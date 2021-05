O diretor cinematográfico Jeremy Corbell divulgou imagens de um objeto voador não identificado (óvni) a pairar no ar e a desaparecer no meio do oceano, no estado norte-americano da Califórnia.

O vídeo foi capturado pela Marinha dos Estados Unidos na costa de São Diego em julho de 2019 e mostra um objeto esférico e negro a voar por cima do oceano.

Foi para dentro de água”, diz um militar que testemunhou o acontecimento e estava perto do local da gravação.

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos confirmou ao canal NBC que o vídeo foi gravado por militares. As imagens vão ser agora analisadas pela task-force do Pentágono, que se especializa nestes tipos de acontecimentos.

Posso confirmar que o vídeo foi tirado por militares da Marinha e que o objeto voador não identificado está a ser alvo de uma análise”, disse a porta-voz do Pentágono, Susan Gough num e-mail escrito ao jornal The Debrief.

O vídeo divulgado por Jeremy Corbell tornou-se rapidamente viral no Twitter. No site do diretor cinematográfico, é possível ler que o objeto “é capaz de viajar no ar e dentro de água”.

De acordo com Corbell, um submarino foi utilizado para tentar identificar o objeto, mas não foi capaz de o fazer.