A Organização Mundial de Saúde deu esta sexta-feira um prazo de dois anos para o fim da pandemia, avança a agência noticiosa Reuters.

Tedros Adhanom relembra que a gripe espanhola, que teve origem em 1918, demorou dois anos até acabar.

Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/p43NqC4m7C

Com mais tecnologia, com mais conectividade (do que em 1918) o vírus tem mais hipóteses de se alastrar”, explicou o diretor, sublinhando que, ao mesmo tempo, "temos mais tecnologia e mais conhecimento para o extinguir”.