Os talibãs pediram para falar na Assembleia Geral da ONU, esta semana, em Nova Iorque, adiantou, nesta terça-feira, um porta-voz das Nações Unidas.

O pedido foi feito por carta, enviada na segunda-feira pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do Afeganistão, Amir Khan Muttaqi, ao secretário-geral da ONU António Guterres.

Os talibãs nomearam o seu porta-voz Suhail Shaheen como embaixador do Afeganistão nas Nações Unidas, não reconhecendo qualquer legitimidade a Ghulam Isaczai, que se encontra a representar o país.

A missão de Ghulam Isaczai terminou e ele já não representa o Afeganistão", consta na carta, citada pela agência Reuters.

No entanto, até que haja uma decisão sobre quem será o representante do Afeganistão nas Nações Unidas, Ghulam Isaczai vai continuar a sentar-se no lugar que lhe foi atribuído.

A intervenção de Ghulam Isaczai está, aliás, prevista para o último dia, a próxima segunda-feira.

Caso a ONU aceite esta participação, será um importante passo para o reconhecimento do novo governo do Afeganistão, que tomou o poder após o anúncio da saída das tropas norte-americanas.

A 76.ª Assembleia Geral da ONU decorre até dia 27.