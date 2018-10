Um descarrilamento de comboio em Taiwan, neste domingo, fez pelo menos 22 mortos e 160 feridos, segundo fontes governamentais, citadas pela agência Reuters.

O acidente ocorreu durante a tarde, às 16:50 locais, em Yilan County, uma zona costeira popular entre turistas, depois de várias carruagens terem saído dos carris numa curva.

A bordo do comboio, com oito carruagens, seguiram mais de 360 passageiros, que partiram de Taipei com destino a Taitung.

A maioria das vítimas mortais seguiam na primeira carrugem.

A chegada da noite complicou os trabalhos de resgate, numa altura em que é ainda desconhecido o número de pessoas que podem estar presas.

As autoridades já estão a investigar as causas para o descarrilamento.