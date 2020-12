Em conferência de imprensa realizada esta segunda-feira, Boris Johnson afirmou que a nova estirpe do vírus SARS-CoV-2 não é mais perigosa do que a versão do vírus existente já em todo o mundo.

Boris Johnson reagia assim depois de vários países da Europa, incluindo Portugal, e do mundo terem declarado restrições à entrada de passageiros provenientes do Reino Unido após a deteção desta estirpe, que, segundo a comunidade científica, é mais contagiosa.

Sequencialmente, o Porto de Dover optou por fechar até nova ordem, fazendo com que milhares de camiões tenham sido barrados à saída do Reino Unido. A decisão surgiu depois de o Executivo francês ter suspendido, a partir da meia-noite desta segunda-feira, todas as viagens de passageiros a partir do Reino Unido, incluindo o transporte de mercadorias, por estrada, ar, mar ou comboio durante, pelo menos durante 48 horas.

Sobre a situação no Porto de Dover, Johnson afirma que percebe "as ansiedades" dos outros países, mas argumenta que o risco de transmissão de um condutor num camião sozinho é muito baixo

Também o Canal da Mancha registou filas de grande dimensão após a decisão do Executivo francês, mas o PM britânico sublinha que apenas "uma pequena quantidade de aliementos e de fármacos" foram afetados

O primeiro-ministro do Reino Unido avançou ainda que 500 mil pessoas já foram vacinadas contra a covid19 no país e que "há um foco nos grupos populacionais de maior risco".