O novo coronavírus fez mais uma vítima mortal em Itália. Segundo a imprensa local, trata-se de uma mulher da região da Lombardia. É a segunda pessoa a morre vítima do coronavírus em menos de 24 horas em Itália: ontem, sexta-feira, um homem de 78 anos não resistiu à pneumonia viral e morreu no hospital de Schiavonia, em Pádua.

De acordo com o ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza, citado pela agência France-Presse, o homem que morreu na sexta-feira já estava internado há 10 dias devido a problemas de saúde que não estavam relacionados com o novo coronavírus, mas contraiu, entretanto, o Covid-19.

Este sábado, o número de infetados com o coronavírus em Itália subiu para 29, 27 pessoas na Lombardia e duas na região de Veneto, avança o Corriere della Sera.

A primeira morte na Europa pelo novo coronavírus ocorreu em 15 de fevereiro, em França, tratando-se de um turista chinês, originário da província de Hubei, a mais afetada na China, onde teve origem o surto. Nesta altura, são três as vítimas mortais em solo europeu.

As autoridades italianas encerraram espaços públicos em pelo menos 10 cidades para evitar o contágio.

Mais de 2000 vítimas

Pelo menos 109 pessoas morreram nas últimas 24 horas na China devido ao coronavírus Covid-19, o que eleva para 2.345 o número de vítimas mortais da doenças, anunciou a Comissão de Saúde do país.

As autoridades chinesas indicaram que até à meia-noite (16:00 de sexta-feira em Lisboa) tinham sido registados 397 novos casos da doença para um total de 76.288 casos.

Das 109 mortes, 106 ocorreram na província chinesa de Hubei, centro da epidemia, onde foram identificados 366 dos 397 novos casos da doença no país, acrescentaram.

As restantes três mortes registaram-se nas províncias ou regiões administrativas de Hebei, Xangai e Xinjiang.

A Comissão de Saúde da China sublinhou que 20.659 doentes recuperaram já da doença.

Além de 2.345 mortos na China continental, morreram quatro pessoas no Irão, três no Japão, duas na região chinesa de Hong Kong, duas na Coreia do Sul, uma nas Filipinas, uma em França, uma em Taiwan e duas em Itália.

As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.