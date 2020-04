O governo argentino antecipou que vai falhar o pagamento de 503 milhões de dólares (cerca de 463 milhões de euros) de juros de dívida esta quarta-feira, abrindo assim um período de 30 dias para o país entrar formalmente em incumprimento total da dívida.

O vencimento desta quarta-feira é relativo aos juros de três títulos públicos (Global 2021, 2026 e 2046), emitidos sob legislação estrangeira e que estão entre aqueles que o governo incluiu numa proposta de reestruturação, formalizada na segunda-feira perante a Comissão de Títulos e Câmbio dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês).

Nós partimos do princípio de que a Argentina já está numa situação de virtual ‘default’ [incumprimento financeiro relativamente a dívida do Estado]. Durante alguns meses, decidimos fazer um esforço para estabelecer um processo e continuámos a pagar com reservas (do Banco Central), mas já sem capacidade de afrontar os pagamentos da dívida. Com o coronavírus, menos ainda", disse o ministro da Economia, Martín Guzmán.