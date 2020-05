Um avião da Pakistan International Airlines (PIA) despenhou-se esta sexta-feira junto ao aeroporto de Karachi, no Paquistão, avança a imprensa local.

Segundo a agência Reuters, que cita um porta-voz da companhia aérea, o avião tinha a bordo 107 pessoas e despenhou-se numa área residencial da cidade de Karachi, uma das mais populosas do país.

O voo PK 8303 com 99 passageiros e oito membros da tripulação despenhou-se", revelou o responsável.

Segundo as agências internacionais, o avião tinha partido de Lahore com destino a Karachi e caiu nos subúrbios da cidade, a cerca de três quilómetros do aeroporto de Jinnah, no bairro de Model Colony.

O avião despenhou-se em Karachi. Estamos a tentar confirmar o número de passageiros, mas à partida serão 99 passageiros e oito membros da tripulação", disse também à AFP Abdul Sattar Khokhar, porta-voz da autoridade da aviação do Paquistão.

Nas redes sociais, foram partilhados vídeos que mostram uma densa coluna de fumo sobre uma zona de prédios. As imagens terão sido captadas pouco depois do acidente.

O exército paquistanês já enviou para o local a brigada de ação rápida, para auxiliar as equipas de resgate na tentativa de encontrar sobreviventes do acidente.