O governo francês vai reabrir as suas fronteiras com o Reino Unido e permitir o regresso de fpessoas com nacionalidade francesa, residentes no país e profissionais, como condutores de camiões. Porém, apenas é permitida a entrada a quem tenha um teste negativo à covid-19.

Vai ser permitida a reentrada de estrangeiros que tenham residência em França, mas as fronteiras devem permanecer fechadas a todos os outros cidadãos que não cumpram estes requisitos. Ainda não é claro durante quanto tempo as medidas estarão em vigor.

O anúncio surge no mesmo dia em que a Comissão Europeia recomendou aos 27 estados-membros que preservem as ligações essenciais com o Reino Unido.

Dezenas de países bloquearam a entrada de pessoas provenientes do Reino Unido de forma a tentar conter a propagação da nova variante do novo coronavírus. França foi mais longe e interditou a passagem pelo Canal da Mancha.

A Comissão recorda ainda que as regras de livre circulação continuam a aplicar-se até o fim do período de transição do ‘Brexit’ (31 de dezembro) e que os 27 não devem recusar a entrada de pessoas em trânsito desde o Reino Unido”.