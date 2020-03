Mais de 15 mil pessoas já morreram em todo o mundo infetadas por Covid-19, de acordo com um balanço feito pela Agência France Presse (AFP) a partir de dados oficiais divulgados hoje às 11:00.

De acordo com o novo balanço divulgado às 11:00, o novo coronavírus matou 15.189 pessoas em todo o mundo desde que surgiu em dezembro, a maioria na Europa (9.197).

Foram registados mais de 341.300 casos de infeção em mais de 174 países e territórios desde o início da epidemia.

Com 5.476 mortes, a Itália é o país mais afetado à frente da China (3.270), foco inicial do contágio, e Espanha (2.182).

Com 1.395 novas mortes nas últimas 24 horas, num total de 172.238 casos oficialmente diagnosticados, a Europa também é o continente onde a pandemia está a progredir mais rapidamente.

A Itália, que registou a primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, registou 5.476 mortos em 59.138 casos. 7.024 pessoas foram consideradas curadas pelas autoridades italianas.

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou um total de 81.093 casos (39 novos entre domingo e hoje), incluindo 3.270 mortes (nove novas) e 72.703 curados.

Os países mais afetados depois da Itália e da China são Espanha, com 2.182 mortes para 33.089 casos, o Irão com 1.812 mortes (23.049 casos), França com 674 mortes (16.018 casos) e Estados Unidos com 471 mortos (35.224 casos).

Desde as 19:00 de domingo, a República Checa, a Nigéria e Montenegro anunciaram as primeiras mortes relacionadas com o vírus e a Papua Nova Guiné e a Síria registaram os primeiros casos.

A Europa totalizou até às 11:00 de hoje 172.238 casos (9.197 mortes), Ásia 97.783 casos (3.539 mortes), Estados Unidos e Canadá 36.554 casos (490 mortes), Médio Oriente 26.688 casos (1.841 mortes), América Latina e Caraíbas 5.130 casos (65 mortes), África 1.479 casos (49 mortes) e Oceânia 1.433 casos (oito mortes).