A erupção do vulcão na Islândia não oferece só um espetáculo natural único. Os cientistas aproveitaram a oportunidade para cozinhar cachorros-quentes na própria lava do vulcão.

Após seis mil anos, o vulcão na montanha Fagradalsfjall, na Islândia, entrou em erupção na sexta-feira à noite.

Neste momento, a atvidade vulcância está claramente a decrescer. No entanto, a proteção civil avisa que existem muitos gases nocivos na região e aconselha a população a não se aproximar do local.

Decreas. SW-ly wind today, unhealthy air quality exp. near the eruption site after 19:00 today. SO2 concentr. close to the volcano can go over 9000 µg/m3, and gather in valleys/dells in the landscape. It is advised to leave the area before 17:00 and keep away from valleys/dells pic.twitter.com/dvm98DqR2i