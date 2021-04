Os benefícios da vacina contra a covid-19 da farmacêutica AstraZeneca "superam os riscos em adultos de todas as idades", reiterou a Agência Europeia do Medicamento (EMA), esta sexta-feira.

Peter Arlett, Head of Data Analytics and Methods: “The benefits of AstraZeneca vaccine outweigh the risks. The work introduced today puts the very rare blood clots into the context of #COVID19 hospitalisations prevented, intensive-care admissions prevented and deaths prevented.”