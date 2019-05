A polícia britânica cortou, esta quinta-feira, toda a circulação junto ao gabinete de Theresa May, em Downing Street, por causa de um pacote suspeito, avança a Reuters.

"Estradas temporariamente cortadas ao redor de Whitehall enquanto um pacote suspeito é avaliado. Os especialistas estão a caminho", pode ler-se no Twitter oficial da Polícia.

Temporary road closures in place around Whitehall whist suspect item assessed. Police attended at 1201hrs today. Specialist officers are now in attendance. Thank you for your patience

A situação ficou resolvida em poucos minutos, com a polícia a anunciar que "o item não é suspeito" e que a circulação será retomada em breve.

Happy to update the item concerned has now been fully assessed and deemed non-suspicious. Roads will be reopened shortly. Thanks again for your patience and cooperation