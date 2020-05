As autoridades de saúde do Reino Unido anunciaram este sábado que as vítimas mortais no país subiram para 36. 675.

Nas últimas 24 horas, morreram mais 282 pessoas no Reino Unido, afirmou o secretário de Estado dos Transportes, Grant Shapps, durante a conferência de imprensa diária, um número inferior ao registado na sexta-feira: 351.

O secretário de Estado indicou ainda que o país registou nas últimas 24 horas 2.959 novos casos de contágio por Covid-19.

A tendência geral de descida nestes números tem levado o governo a manter o plano para continuar a aliviar o regime de confinamento, com uma nova fase prevista para o início de junho de abertura parcial de escolas primárias e lojas não essenciais.

O governo pretende também introduzir um sistema de quarentena de 14 dias às pessoas que cheguem do estrangeiro para tentar travar a transmissão da Covid-19.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 338 mil mortos e infetou mais de 5,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios.