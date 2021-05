Oito mortos e dois feridos é o balanço provisório da queda de um teleférico no norte de Itália, neste domingo, de acordo com as autoridades.

No momento da queda estariam 11 passageiros dentro do teleférico. Entre as vítimas há duas crianças.

O teleférico caiu a 300 metros do cume da linha Stresa-Mottarone, na região de Piemonte, numa zona de vegetação densa e de difícil acesso, disse o serviço de resgate alpino, citado pela televisão italiana.

🔴 #Piemonte: grave incidente alla funivia Stresa-Mottarone. Sul posto stanno intervenendo squadre del Soccorso Alpino, del 118 e di altri enti dello Stato. Seguono aggiornamenti. — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) May 23, 2021

Na origem da queda estará um cabo partido.

No local estão várias equipas de resgate, desde bombeiros à patrulha de montanha.