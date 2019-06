Os Estados Unidos exortaram hoje “todos os países a convencerem o Irão a aliviar a tensão” no Golfo Pérsico.

O enviado americano para o Irão, Brian Hook, assegurou, em conferência de imprensa no Kuwait, que os Estados Unidos “não têm nenhum interesse num confronto militar com o Irão”.

O mesmo responsável adiantou que Washington “reforçou” o seu dispositivo na região “por razões puramente defensivas”.

Em finais de maio, a Administração do Presidente Donald Trump anunciou o destacamento de 1.500 soldados para o Golfo Pérsico, depois de enviar um navio de guerra e uma bateria de mísseis Patriot.

Neste momento, não há um canal de comunicação indireto com Teerão”, informou o enviado, após reunir-se com o chefe da diplomacia do Kuwait.