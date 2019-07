Os Governos de Timor-Leste e da Indonésia chegaram a acordo sobre a definição de dois troços da fronteira terrestre entre os dois países, acordando continuar a negociar para a delimitação permanente das fronteiras marítimas.

O acordo foi alcançado num encontro entre o ministro Coordenador dos Assuntos Políticos, Jurídicos e de Segurança indonésio, Wiranto, e o negociador de Timor-Leste para fronteiras, Xanana Gusmão.

Chegámos a acordo para a delimitação das secções não resolvidas da fronteira terrestrel, nomeadamente em Noel Besi-Citrana e em Bidjael Sunan-Oben”, disse Wiranto, citado pela imprensa indonésia, depois da reunião que decorreu em Jacarta.

Wiranto destacou o bom clima de negociação e a “abordagem fraterna” que permitiu alcançar um acordo que é bom para ambas as partes.

Por seu lado, Xanana Gusmão também saudou o acordo alcançado, mostrando-se convicto que as negociações sobre as fronteiras marítimas decorrerão no mesmo ambiente de cooperação.

Xanana Gusmão liderou em nome de Timor-Leste as negociações com a Austrália para a delimitação permanente das fronteiras marítimas, tendo o Governo timorense mantido vários encontros com Jacarta sobre as fronteiras terrestres e marítimas entre os dois países.