A Torre Eiffel, em Paris, foi evacuada na manhã desta quarta-feira depois de uma ameaça da bomba, feita através de uma chamada anónima para as autoridades.

De acordo com os media franceses, a polícia recebeu indicação de que estaria um engenho explosivo no monumento.

Les abords de la Tour Eiffel sont bouclés par la police. Il y a une alerte à la bombe. La circulation est déviée Quai Branly. - @BFMParis pic.twitter.com/WZnWytKk0f — Barthelemy Bolo (@B2Bolo) September 23, 2020

Para além da evacuação do famoso monumento, as autoridades criaram um perímetro de segurança e cortaram o trânsito em todas as ruas adjacentes.