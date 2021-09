A ex-modelo Linda Evangelista revelou esta quinta-feira os motivos pelos quais se tem mantido afastada dos holofotes da fama.

Aos 56 anos e através de uma publicação na rede social Instagram, Linda revelou que ficou “brutalmente desfigurada” na sequência de um procedimento estético.

De acordo com o relato da top model, o tratamento em causa foi o coolsculpting, utilizado para diminuir as células de gordura. No entanto, o processo terá corrido mal e o efeito foi o inverso.

Hoje dei um grande passo para corrigir um erro que sofri e guardei só para mim durante mais de cinco anos”, começou por explicar no texto que publicou.

“Para os meus fãs e seguidores que questionam o motivo pelo qual não tenho trabalhado, a razão é que fiquei brutalmente desfigurada após fazer um coolsculpting de Zeltiq, que teve os efeitos opostos aos que prometia”, pode ler-se.

O procedimento aumentou em vez de diminuir as minhas células de gordura, o que me deixou desfigurada para sempre, mesmo após passar por duas cirurgias de correção. Fiquei, como foi escrito pelos meios de comunicação, irreconhecível”, continuou.

Apesar de haver sempre alguns riscos quando se faz um procedimento estético, Linda explicou que não foi devidamente avisada sobre os potenciais efeitos colaterais associados ao procedimento.

“Desenvolvi hiperplasia adiposa paradoxal, algo que não tinha conhecimento ser possível ter. O tratamento não só veio destruir a minha carreira, como me deixou num estado de profunda tristeza, levando-me a uma depressão”, anunciou, revelando que se tornou uma “prisioneira deste processo e da imagem”.

Com este processo tornei-me uma prisioneira. Estou agora a tentar libertar-me da vergonha e vir a público contar a minha história. Estou tão cansada de viver assim. Gostava de sair de casa de cabeça erguida, apesar de já não parecer quem eu era”, rematou.

Recorde-se que Linda Evangelista foi uma das modelos mais reconhecidas dos anos 90, uma super modelo considerada um "camaleão", por mudar constantemente de aspeto, nomeadamente corte e cor de cabelo.