O ex-presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, foi detido, nesta quinta-feira, na Sardenha.

A notícia foi avançada pelo seu advogado, Gonzalo Boye.

El President Puigdemont ha sido detenido a su llegada a Cerdeña donde acudía como eurodiputado; esta detención es en función de la euroorden de 14 de octubre de 2019 que, por imperativo legal -según establece el Estatuto del TJUE, se encuentra suspendida. — Gonzalo Boye (@boye_g) September 23, 2021

Carles Puigdemont era alvo de um mandado de captura internacional desde 2019.

Fontes contactadas pela agência Efe disseram que foi preso à chegada ao aeroporto, vindo de Bruxelas.

O antigo presidente da Generalitat, que é também eurodeputado, foi detido ao chegar a Alghero, uma cidade no noroeste da Sardenha onde devia participar num evento com Victòria Alsina, responsável pela pasta dos Negócios Estrangeiros na Catalunha, e com Laura Borràs, presidente do parlamento da Catalunha.

Carles Puigdemont foi detido por agentes à paisana ao chegar de avião a Alghero, disse o delegado do governo da Catalunha na Itália, citado pela Efe.