Uma pessoa morreu e pelo menos 12 ficaram feridas na sequência de um tiroteio durante a tarde desta quinta-feira, no Tennessee, EUA.

Segundo informação avançada pela AP, o atirador ter-se-á matado também com o recurso à arma que provocou uma vítima mortal e vários feridos.

Memphis Police Officers are on the scene of a shooting at Kroger located at 240 New Byhalia Road in Collierville, TN to support Collierville PD. MPD is assisting with securing the perimeter and scene.