Duas pessoas morreram num esfaqueamento numa igreja na cidade de San José, na Califórnia e várias outras pessoas estão "gravemente feridas", disseram as autoridades locais norte-americanas.

A polícia anunciou que o suspeito foi já detido.

No momento do ataque, não estavam a decorrer serviços religiosos, mas pessoas sem-abrigo tinham sido levadas para a igreja por causa do frio que se regista na cidade, adiantou a polícia.

Os nossos corações vão para as famílias dos dois membros da comunidade que sucumbiram ao esfaqueamento no ataque à igreja Grace Baptist, no centro da cidade", escreveu presidente da cidade, Sam Liccardo, na rede social Twitter.