Um carro avançou sobre a multidão em Volkmarsen, na Alemanha, durante um desfile de Carnaval. Segundo o jornal, Frankfurter Rundschau há pelo menos 15 feridos, incluindo crianças.

O incidente ocorreu ao início da tarde, na cidade de Volkmarsen, a 280 quilómetros a sudoeste de Berlim.

O condutor foi detido segundo as informações da polícia. As autoridades não adiantaram se este foi um ato deliberado ou um acidente.

Dezenas de ambulâncias, agentes da polícia e bombeiros foram mobilizados para o local.

O jornal Frankfurter Rundschau, que cita testemunhas no local, escreve que o condutor do veículo contornou uma barreira que bloqueava o tráfego do percurso do desfile, mas que não foi claro se pretendia atingir a multidão.

Várias cidades da Alemanha ocidental celebram o Carnaval com grandes desfiles, entre as quais Colónia, Mains e Dusseldorf.

Volkmarsen, que tem uma população de cerca de 7.000 habitantes, fica a leste de Dusseldorf, perto de Kassel.