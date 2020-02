A Organização Mundial de Saúde (OMS) informou esta segunda-feira que ainda é cedo para declarar uma pandemia em relação ao surto do novo coronavírus com origem na China. No entanto, a organização alertou que o mundo se deve preparar para esse cenário.

"For the moment, we are not witnessing the uncontained global spread of this #coronavirus, and we are not witnessing large-scale severe disease or death.



Does this virus have pandemic potential? Absolutely.

Are we there yet? From our assessment not yet"-@DrTedros #COVID19